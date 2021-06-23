Минздрав Северной Осетии объявил о начале третьей волны коронавируса

Заместитель министра здравоохранения Северной Осетии Тамара Томаева заявила, что в республике началась третья волна коронавируса. Она констатировала ухудшение эпидемиологической обстановки.

- На сегодняшний день в республике привито 56 тыс. 815 жителей (8% от числа жителей республики). Сейчас важно достигнуть коллективного иммунитета - привить около 60% населения, это поможет остановить распространение вируса, - сказала Томаева.

Уже сейчас ужесточают карантинные ограничения, увеличивают коечный фонд для зараженных. В ближайшее время возможны изменения в маршрутизации больных.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об ужесточении ограничений в Ставропольском крае. Власти отменили общий выпускной бал, ограничили работу ТЦ и других общественных мест, увеличили число бригад, выезжающих на вызовы больных с коронавирусом.