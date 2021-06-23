МВД выяснило подробности перестрелки из-за земли в Ингушетии с одним погибшим

В МВД России по Республике Ингушетия дали официальный комментарий по перестрелки из-за земли в селе Кантышево.

- Местный житель 1962 года рождения в ходе внезапно возникшей бытовой ссоры выстрелами из охотничьего карабина "Сайга" ранил четырех человек. Всех пострадавших доставили в больницу, где один из них скончался, трое остальных госпитализированы в хирургическое отделение, - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что мужчина ввязался в конфликт из-за раздела земли. Когда ссора достигла пика, он открыл огонь по оппонентам - один человек погиб на месте, трое оказались в больнице в очень тяжелом состоянии.

Следователи уже возбудили два уголовных дела, прокуратура начала проверку.