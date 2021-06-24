В одном из лесных массивов Ставрополя проложат пешеходную дорожку

В Ставрополе в районе дороги, известной как Старая объездная, планируют строительство тротуарной связи.

Она будет пролегать через лесной массив «Кругленький» и соединит улицы Лермонтова и Мира в обход территории лицея № 16. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. На дорожке появятся скамейки и урны, а также торшерная линия освещения.

Работы начнутся уже к концу июня 2021 года. В администрации краевого центра отметили, что сноса деревьев не будет.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за 3 года исчезли 30 аварийных участков благодаря камерам, а число ДТП снизилось минимум на 12%.