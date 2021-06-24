Как уберечь себя от сердечно-сосудистых болезней: советы сосудистого хирурга Ставропольской краевой клинической больницы

Самая распространенный сердечно-сосудистый недуг в Ставропольском крае — это ишемическая болезнь сердца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Болезни сердца и сосудов по-прежнему представляют самую большую опасность для жизни и здоровья людей. Самые распространенные сердечно-сосудистые заболевания в Ставропольском крае — это ишемическая болезнь сердца, хроническая артериальная недостаточность нижних конечностей, верхних конечностей, поражение сонных артерий атеросклеротическими бляшками и тромбами.

Почему в организме образуются бляшки, закупоривающие сосуды. Какой образ жизни может привести к сердечно-сосудистым катастрофам, как защитить свой организм от проблем с сердцем и сосудами, особенно в летний период, — об этом рассказал сосудистый хирург Ставропольской краевой клинической больницы Давид Гадиян.

Проект подготовлен совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье!».