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Здоровье24 июня 2021 10:41

Как уберечь себя от сердечно-сосудистых болезней: советы сосудистого хирурга Ставропольской краевой клинической больницы

Проект подготовлен совместно с Министерством здравоохранения Ставрополья в рамках акции «За здоровье!».
Виталий КЛИМОВВиталий КЛИМОВ
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Самая распространенный сердечно-сосудистый недуг в Ставропольском крае — это ишемическая болезнь сердца

Самая распространенный сердечно-сосудистый недуг в Ставропольском крае — это ишемическая болезнь сердца

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Болезни сердца и сосудов по-прежнему представляют самую большую опасность для жизни и здоровья людей. Самые распространенные сердечно-сосудистые заболевания в Ставропольском крае — это ишемическая болезнь сердца, хроническая артериальная недостаточность нижних конечностей, верхних конечностей, поражение сонных артерий атеросклеротическими бляшками и тромбами.

Почему в организме образуются бляшки, закупоривающие сосуды. Какой образ жизни может привести к сердечно-сосудистым катастрофам, как защитить свой организм от проблем с сердцем и сосудами, особенно в летний период, — об этом рассказал сосудистый хирург Ставропольской краевой клинической больницы Давид Гадиян.

Проект подготовлен совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье!».

Как уберечь себя от сердечно-сосудистых болезней
Советы сосудистого хирурга Ставропольской краевой клинической больницы Давида Гадияна