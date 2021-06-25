Почему жизненно важно высыпаться? Комментарий врача-сомнолога Ставропольской краевой клинической больницы

Немногие знают, что со сном связаны большие риски Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Каждый из нас понимает, что сон играет важнейшую роль в жизни человека. Когда мы отдыхаем, вырабатываются важные химические вещества – нейромедиаторы, благодаря которым организм работает слаженно, как часы. От того, как мы спим, напрямую зависит состояние иммунной системы.

При этом немногие знают, что со сном связаны и большие риски, о чем предупреждает врач-сомнолог Ставропольской краевой клинической больницы Александр Фаянс. А храп - такой же грозный синдром сердечно-сосудистого заболевания, как повышение температуры тела при пневмонии.

Узнайте больше, посмотрев видео, подготовленное в рамках акции «За здоровье!» совместно с Министерством здравоохранения региона.