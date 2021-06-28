Почему опасно нырять в воду вниз головой, рассказал врач-уролог Ставропольской краевой клинической больницы

Доктор дает советы, как оставаться здоровым летом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Знаете ли вы, что на Ставрополье отмечается высокий уровень развития мочекаменной болезни среди местного населения? Летом, когда человеческий организм теряет особенно много жидкости, эта проблема обостряется.

Какие же правила нужно соблюдать, чтобы оставаться в сложившихся условиях здоровым? И при чем здесь купание в водоемах? Рассказывает врач-уролог Ставропольской краевой клинической больницы Вячеслав Иванов.

Проект подготовлен совместно с Министерством здравоохранения региона в рамках акции «За здоровье!».