Профилактика остеохондроза: пять советов врача-нейрохирурга Ставропольской краевой клинической больницы

Развитие заболевания связывают не только с травмами или врожденной недостаточностью соединительной ткани Фото: Алена МАРТЫНОВА

Многие знают, каково это - чувствовать боль в пояснице или шее. Остеохондроз - это бич 21 века, объясняет врач-нейрохирург Ставропольской краевой клинической больницы Алексей Корнев.

Развитие заболевания связывают не только с травмами или врожденной недостаточностью соединительной ткани. Влияют также стресс, переохлаждение и даже вдыхаемые человеком различные химические вещества. Очень часто остеохондрозом страдают люди с избыточной массой тела.

Какие же правила необходимо соблюдать пациентам, уже страдающим остеохондрозом, чтобы избежать хирургического вмешательства? И как минимизировать риск развития этой болезни, узнайте из видео, подготовленного совместно с Министерством здравоохранения региона в рамках акции «За здоровье!».