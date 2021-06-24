В Ставрополе 14 школьников сдали ЕГЭ на 100 балов

В России заканчивается пора сдачи единого государственного экзамена. В Ставрополе в 2021 году выпускные испытания проходят 2637 учащихся 11 классов в 12 экзаменационных пунктах. Уже известны результаты по некоторым предметам. Есть уже и 100-бальники.

Наивысший бал по химии получили 6 человек, на 100 балов знания по русскому языку оценили у 9 учащихся. Отличился успешной сдачей экзаменов выпускник лицея № 16 Ставрополя. Он набрал 100 баллов и по русскому языку, и по химии.

К этому дню уже прошли экзамены по литературе, географии, химии, профильной математике, русскому языку, физике, обществознанию, истории, биологии и иностранным языкам.

24 и 25 июня ставропольские школьники сдают информатику и ИКТ. Напомним, что в пунктах проведения экзаменов усилены меры безопасности.

На входе измеряют температуру, дежурят медработники, а в аудиториях работают рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Все сотрудники находятся в средствах индивидуальной защиты.