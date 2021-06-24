На Ставрополье в 2021 году собрали 100 млн рублей курортного сбора

В Ставрополе прошла рабочая встреча губернатора Владимира Владимирова с и.о. министра туризма и оздоровительных курортов края Кириллом Реутом.

Во время собрания были подведены промежуточные итоги реализации эксперимента по взиманию курортного сбора. Напомним, 2022 год - финальный в его проведении.

- С 2018 года в рамках программы курортного сбора на благоустройство и содержание курортных зон направлено 1 миллиард рублей. В целом уже реализовано 48 мероприятий. Поступления от курортного сбора в этом году составили 100 миллионов рублей. После обусловленного пандемией спада собираемость вышла на плановые показатели, - объяснил Реут.

По его словам, с начала высокого курортного сезона наполняемость санаториев и гостиниц КМВ остается почти стопроцентной.

Организация отдыха проходит с соблюдением всех требований эпидемиологической профилактики. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.