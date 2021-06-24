В Ставропольском крае выявили индийский и британский штаммы COVID-19

На Ставрополье обнаружены индийский и британский штаммы COVID-19. Южноафриканский специалисты, к счастью, не зафиксировали. Об этом во время брифинга сообщила замминистра здравоохранения края Наталия Звягинцева.

Она рассказала, что в нашем регионе у пациентов после марта 2021 года берут мазки и отправляют в московский Центр эпидемиологии и в Роспотребнадзор, чтобы определить, какие штаммы коронавирусной инфекции есть у ставропольцев.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье проходит добровольная вакцинация против COVID-19 сотрудников организаций санаторно-курортного комплекса. Об этом губернатору Ставрополья сообщил и.о. министра туризма и оздоровительных курортов края Кирилл Реут. П

о его словам, уже около 5 тысяч человек получили прививку. Ожидается, что скоро пройдет иммунизацию еще такое же количество сотрудников.