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Общество24 июня 2021 13:20

В Ставропольском крае выявили индийский и британский штаммы COVID-19

Южноафриканский специалисты, к счастью, не зафиксировали
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье обнаружены индийский и британский штаммы COVID-19. Южноафриканский специалисты, к счастью, не зафиксировали. Об этом во время брифинга сообщила замминистра здравоохранения края Наталия Звягинцева.

Она рассказала, что в нашем регионе у пациентов после марта 2021 года берут мазки и отправляют в московский Центр эпидемиологии и в Роспотребнадзор, чтобы определить, какие штаммы коронавирусной инфекции есть у ставропольцев.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье проходит добровольная вакцинация против COVID-19 сотрудников организаций санаторно-курортного комплекса. Об этом губернатору Ставрополья сообщил и.о. министра туризма и оздоровительных курортов края Кирилл Реут. П

о его словам, уже около 5 тысяч человек получили прививку. Ожидается, что скоро пройдет иммунизацию еще такое же количество сотрудников.