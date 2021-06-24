Вор из Осетии стал миллионером, за ночь вынеся со стройки 45 тонн металла

Фото: пресс-служба ГУ МВД по РСО-Алания

На Ставрополье задержали вора из Северной Осетии, умудрившегося всего за одну ночь в одиночку вынести и погрузить в арендованный автомобиль больше 45 тонн металлических опалубков стоимостью почти 1 млн рублей. Одна такая конструкция весит от 20 до 130 кг.

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Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по РСО-Алания, изделия были похищены им со строящегося объекта на Архонском шоссе.

- Ущерб, причиненный владельцу, составил 907 тысяч рублей, - отметили в ведомстве. - Совершив кражу, злоумышленник сдал все похищенное в пункт приема металла , получил деньги и поспешил покинуть республику. Был задержан на территории Ставропольского края. Часть похищенного имущества обнаружена в одном из пунктов приема металла и изъята.