Подрядчик обманул при озеленении детсада в Ставропольском крае

По требованию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца возбудили уголовное дело по факту хищения средств при строительстве детского сада. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура вместе с краевой контрольно-счетной палатой проверяла, как реализуют бюджет, выделенный на региональный проект "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет". Мероприятия организованы в рамках национального проекта "Демография".

В ходе проверки установлено, что подрядчику выплатили 556 тысяч рублей на озеленение территории детского сада в станице Ессентукской. Но работники высадили меньше деревьев, которые, к слову, не соответствуют ГОСТ и санитарным нормам. Ущерб причинен администрации Предгорного района.

- На основании постановления прокурора Ставропольского края Александра Лоренца по данному факту правоохранительными органами в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц, совершенное в крупном размере", - сказано в сообщении.

Расследование на контроле у прокуратуры.