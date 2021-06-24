На Ставрополье в течение недели число covid-коек вырастет до 2 111

В крупных covid-госпиталях Ставропольского края в течение недели постепенно будут развернуты дополнительные инфекционные койки для лечения пациентов с коронавирусом и вирусными пневмониями.

Их число на будущей неделе доведут до 2 111. Об этом на брифинге в правительстве региона сообщила замминистра здравоохранения Наталия Звягинцева.

Это решение связано с эпидподъемом заболеваемости коронавирусом в регионе. На сегодняшний день для лечения covid-пациентов задействованы 1 422 койки. При этом в стационарах проходят лечение 1 210 человек. С конца апреля - мая число заболевших выросло практически вдвое. Для увеличения коечного фонда в крупных медорганизациях, которые принимали пациентов в период эпидподъема, вновь будут созданы оборудованные кислородом места.

- Мы решили развернуть дополнительные койки в крупных медучреждениях. Например, Буденновский центр специализированных видов медпомощи готов вместить 120 коек, еще 227 коек - госпиталь ветеранов войн на Кавминводах. Центральную и западную зону охватывают горбольница №2 Ставрополя на 334 койки и краевая инфекционная больница на 210 коек. Кочубеевская больница поэтапно разворачивает 288 коек. В ковид-госпиталь снова преобразовывается также Солнечнодольская горбольница на 150 коек, - рассказала замминистра.

Нри нарастании эпидситуации дополнительное развертывание covid-коек может продолжиться и на будущей неделе.

На сегодняшний день в крае отменены массовые мероприятия, введены ограничения по спортивным состязаниям, 30% сотрудников организаций отправляются на удаленку. Ситуация по коронавирусу усложняется.

Например, отмечается рост заболеваемости в возрастной группе от 40 до 55 лет. Для минимизации негативных последствий введена обязательная превентивная госпитализация пациентов с коронавирусом в возрасте 65+, даже если они болеют в легкой форме.