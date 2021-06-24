Мишустин объявил благодарность губернатору Ставропольского края

Премьер-министр Михаил Мишустин издал распоряжение об объявлении благодарности губернатору Ставрополья за заслуги в содействии укреплению обороноспособности страны и государственной безопасности.

Распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации 24 июня 2021 года.

«За заслуги в содействии укреплению обороноспособности страны и государственной безопасности объявить благодарность правительства Российской Федерации губернатору Ставропольского края Владимирову Владимиру Владимировичу», - говорится в опубликованном документе.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 15 июня на Ставрополье с рабочей поездкой прибыл председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Вместе с Владимиром Владимировым премьер-министр посетил ряд объектов экономики и социальной сферы. Также провел совещание по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.