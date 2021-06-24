В Дагестане в общественном транспорте ввели запрет на проезд без масок. Такое решение обосновано ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в Дагестане. В республике также увеичился коэффициент распространия инфекции.

Ухудшилась ситуация по заболеваемости внебольничной вневмонией.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Дагестане зафиксированы самые низкие показатели по вакцинации от COVID-19. По информации Оперативного штаба, за вчерашний день зафиксировано 103 новых случая заражения.

За вчерашний день скончался один пациент, на изоляции сейчас находятся 2 825 человек.