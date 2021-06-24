Больше всех заболевших коронавирусом в крае зафиксировано в Ставрополе. За сутки в краевом центре диагноз подтвердился у 26 человек.

За весь период пандемии в Ставрополе заразились 10665. На втором месте оказался Невинномысск и Георгиевский городской округ. Там зафиксировано по 10 случаев заболевания.

На третьем месте – Шпаковский район – 8 человек. За сутки на Ставрополье ковидом заболело 100 человек. Еще шесть пациентов скончались за вчерашний день.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.