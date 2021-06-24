Россельхозбанк обновил условия акции «Жаркий процент»

Россельхозбанк расширил условия акции «Жаркий процент» и предлагает открыть вклад «Доходный» на срок 1,5 года по ставке 5,5% годовых в дополнение к уже действующим срокам размещения средств 1 и 3 года. Напоминаем, что специальное предложение для клиентов действует по 31 июля 2021 года включительно.

В период действия акции можно открыть вклад на срок от года до трех лет по ставке до 6% годовых, в зависимости от срока размещения средств. Выплата процентов будет осуществляться в конце срока, минимальная сумма размещения всего от 3000 рублей. «Россельхозбанк предлагает открыть вклад «Доходный» на выгодных условиях в рамках акции «Жаркий процент».

- Специально для наших клиентов мы расширили ее условия и ввели новый срок размещения средств по привлекательной ставке 5,5% годовых. Акционным предложением можно воспользоваться как в дистанционных каналах обслуживания, так и в офисе банка, - сообщает руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанк Юлия Деменюк.

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.