В Северной Осетии полиция сняла видео, как пьяный водитель притворяется пассажиром

ГУ МВД России по Северной Осетии поделилось видео, как внутри автомобиля двое мужчин меняются местами на глазах у сотрудников правопорядка. Оказалось, что водитель пытался прикинуться пассажиром, но не получилось - полиция остановила автомобиль.

Сотрудники ГИБДД сразу поняли, что человек пьян. Но псевдо-пассажир не захотел подчиняться требованиям и начал буянить, отказался дышать в трубку. А этого и не потребовалось, все признаки опьянения были очевидны.

Поэтому составили протокол и выяснили, что мужчина уже лишен прав. Да к тому же был судим восемь раз, в том числе за ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью участникам аварии.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в конце мая 2021 года пьяный житель Владикавказа устроил драку с полицейскими. Он пытался скрыться от полиции на своем авто, а когда попался, дал бой.

Видео появилось на одном из телеграмм-каналов республики. Полицейский выстрелил в воздух, чтобы люди отошли.