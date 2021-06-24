Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 июня 2021 19:43

В Северной Осетии полиция сняла видео, как пьяный водитель притворяется пассажиром

Он перелез на соседнее кресло во время движения, пока сотрудники ГАИ наблюдали за этим
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

ГУ МВД России по Северной Осетии поделилось видео, как внутри автомобиля двое мужчин меняются местами на глазах у сотрудников правопорядка. Оказалось, что водитель пытался прикинуться пассажиром, но не получилось - полиция остановила автомобиль.

Сотрудники ГИБДД сразу поняли, что человек пьян. Но псевдо-пассажир не захотел подчиняться требованиям и начал буянить, отказался дышать в трубку. А этого и не потребовалось, все признаки опьянения были очевидны.

Пьяный водитель во Владикавказе попытался обмануть полицию, но не смог

Поэтому составили протокол и выяснили, что мужчина уже лишен прав. Да к тому же был судим восемь раз, в том числе за ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью участникам аварии.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в конце мая 2021 года пьяный житель Владикавказа устроил драку с полицейскими. Он пытался скрыться от полиции на своем авто, а когда попался, дал бой.

Видео появилось на одном из телеграмм-каналов республики. Полицейский выстрелил в воздух, чтобы люди отошли.