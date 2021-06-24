Трое полицейских из Дагестана требовали 1 млн за обещание не подбрасывать наркотики

СУ СК России по Дагестану сообщило, что следователи возбудили ряд уголовных дел против троих полицейских. Они подозреваются в вымогательстве взятки в миллион рублей в обмен на обещание не подбрасывать наркотики жители республики.

В августе 2020 года два начальника и оперуполномоченный разных отделений Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Дагестана сговорились и привезли в отдел мужчину, которого ранее судили за сбыт запрещенных веществ. Они "применили насилие" и поставили его перед выбором: либо он платит им миллион рублей, либо они подбрасывают ему наркотики.

Напугали его тюремным сроком в 10 лет. Мужчине ничего не оставалось, как согласиться, но и он был не так прост: смог сбить цену до полумиллиона. Но все-таки полицейские подкинули ему наркотики и якобы их изъяли в присутствии свидетелей.

- В тот же день мужчина попросил своих родственников и знакомых перевести ему на банковскую карту 350 000 рублей, которые он снял в банкомате и передал обвиняемым. Полученными денежными средствами обвиняемые распорядились по своему усмотрению, - сказано в сообщении ведомства.

Всего на заговорщиков завели пять уголовных дел: за мошенничество, оборот наркотиков, превышение должностных полномочий в целом и отдельно - с использованием насилия, а также фальсификацию результатов оперативно-розыскной деятельности.