В Ставрополе на стенах домов могут появиться многометровые граффити

Художники представили несколько проектов граффити на фасадах домов. Фото: инстаграм губернатор Ставрополья

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров запустил опрос в своем Инстаграм-аккаунте с вариантами граффити, которые могут появиться на многоэтажных домах.

Решили выбрать подходящий дом на Александровской площади, прикинули размеры и оформление рисунков. На фото в инстаграме Владимирова - огромные ласточки, подсолнухи и натюрморты.

- Идея арт-проекта смелая - украсить масштабными граффити фасады домов возле Александровской площади. На фото - сегодняшний облик домов, и примерные эскизы того, как они смогут выглядеть. Если проект будет осуществлен, - уточник губернатор.

Он запустил опрос в сторис, нужно ли граффити, потому что важно мнение горожан и особенно жителей самих домов.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставрополе для поддержки уличных художников открывают целые стены, на которых можно легально нарисовать граффити.