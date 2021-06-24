Главный финансист подразделения МЧС Дагестана подозревается в хищении 700 тысяч рублей

В пресс-службе прокуратуры Дагестана сообщили, что главный сотрудник финансово-экономического отдела гражданской обороны МЧС России по Дагестану подозревается в хищении 703 тысяч рублей.

Прокуратура организовала проверку и выяснила, что с февраля по декабрь 2019 года вероятно переводил большие суммы на счета третьих лиц, которые позже отдавали их ему. Отметим, что подозреваемый заведовал начислением зарплаты другим сотрудникам.

- Так, в отсутствии правовых оснований, главным специалистом были незаконно переведены на свой банковский счет денежные средства в размере 275 тысяч рублей а также на банковские счета третьих лиц – на общую сумму 428 тысяч рублей. Указанные денежные средства данными лицами в последующем были возвращены главному специалисту, - сказано в сообщении ведомства.

На сотрудника завели дело по статье мошенничества, сейчас идет следствие.

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