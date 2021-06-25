В Чечне в 2,5 раза выросло число госпитализированных с коронавирусом

Чечня усиливает борьбу с коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава Чечни Разман Кадыров провел заседание Оперштаба по борьбе с коронавирусом и привел неприятную статистику - число заболевших сильно выросло.

- Если на прошлой неделе среднее количество госпитализированных с диагнозом COVID-19 составляло около 25, то сейчас этот показатель перевалил за 60, - сообщил Кадыров.

Политик подчеркнул, что возвращаться к жестким ограничениям в республике не хотят, но если люди будут вести себя безответственно в вопросах профилактики распространения коронавируса, власти будут вынуждены принять меры.

- Я поручил провести разъяснительную работу с населением, чтобы обеспечить соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора на праздничных и траурных мероприятиях и в других местах массового скопления людей, - добавил глава Чечни.