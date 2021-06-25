В Ставрополе 26 июня развернется ярмарка выходного дня

В Ставрополе 26 июня развернется сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. На этот раз она откроется на проспекте Кулакова, 52 с 08:00 до 16:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

В ярмарке поучаствуют несколько десятков товаропроизводителей со всего края.

Крестьянско-фермерские хозяйства, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Ставрополья порадуют посетителей богатым выбором овощей, фруктов, меда, колбасных изделий, живой рыбы, бакалеи.

По словам организаторов, цены приятно удивят жителей и гостей краевого центра.