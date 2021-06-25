Чечня заказала 50 тысяч доз вакцины после роста заболеваемости коронавирусом

Текущая эпидситуация в Чечне находится под полным контролем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшее время в Чечню поступит 50 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом глава республики Рамзан Кадыров сообщил на заседании Оперштаба по борьбе с COVID-19.

- На прошлой неделе количество пациентов, госпитализированных с коронавирусом, составляло около 25, теперь этот показатель перевалил за 60. Залогом успеха в противодействии пандемии является вакцинация. Наши жители проявляют высокую гражданскую сознательность и массово прививаются, но в республике наблюдается дефицит препаратов от COVID-19. В ближайшие дни ожидаем поставку 50 тысяч доз вакцин, что позволит проводить иммунизацию без перебоев, - отметил Кадыров.

Также глава Чечни уточнил, что текущая эпидемиологическая ситуация находится под полным контролем, а процент свободных коек составляет 31.