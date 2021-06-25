В Ставропольском крае 26 июня прогнозируется сильная жара +40°С

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 26 июня в регионе ожидается сильная жара +40°С. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Для предотвращения теплового и солнечного ударов специалисты рекомендуют при работе на открытом солнце - надеть головной убор. Ставропольцам советуют в жару не надевать обтягивающей одежды и одежды из синтетики.

В жару окна следует занавешивать плотными шторами, в проемы дверей вешать смоченные водой простыни, лучше махровые, они дольше сохраняют влагу.

Также специалисты советуют жильцам многоэтажек расставить в квартире как можно больше емкостей с водой. Если есть возможность насыпать лед, в любую емкость, и разместить возле места работы или отдыха, на расстояние примерно 1 метра.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по данным синоптиков, солнце на территории Ставропольского края и республик Северного Кавказа, а также на юге Поволжья, в Центральном и Южном федеральных округах в ближайшие дни будет опасным. Речь идет о том, что уровень ультрафиолетового излучения превысит норму. К этому добавится сорокоградусная жара.