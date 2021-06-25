На Ставрополье прививку от COVID-19 уже сделали 320,5 тысячи человек

В Ставрополе заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. Обсудили санитарно-эпидемиологическую обстановку на Ставрополье и ход иммунизационной кампании в регионе.

С начала этой недели средние темпы вакцинации в крае увеличились на 30%. Всего прививку от коронавирусной инфекции уже сделали 320,5 тысячи человек, в том числе – около 6 тысяч человек получили первый компонент вакцины за 24 июня.

Губернатор Владимир Владимиров поставил перед министерством здравоохранения края задачу оптимизировать график работы прививочных пунктов, чтобы избежать очередей.

В том числе, пункты вакцинации должны принимать пациентов в выходные дни.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье закупили очередную партию лекарственных препаратов для бесплатного обеспечения амбулаторных пациентов с новой коронавирусной инфекцией.