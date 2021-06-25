В Ставропольском крае усиливают контроль за соблюдением мер по борьбе с COVID-19

На Ставрополье в организациях и общественных местах усилят контроль за соблюдением мер профилактики. Об этом заявил 25 июня губернатор на заседание краевого координационного совета по противодействию COVID-19.

По словам Владимира Владимирова, в некоторых районах нашего региона есть недочеты, которые должны быть устранены.

Еще одной темой повестки стало обеспечение контроля за соблюдением профилактических требований в организациях общественного питания, торговли, культуры, спорта и других общественных местах.

В том числе, для этого используется система QR-регистрации посетителей в общественных заведениях.

На сегодня в системе зарегистрировано свыше 3 тысяч организаций. За весь период зарегистрировано свыше 1,6 миллиона посещений. При этом предотвращено около 165 тысяч потенциально опасных ситуаций, связанных с возможными контактами с заболевшими.

Вместе с тем, текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка требует ужесточения контроля за соблюдением профилактических мер.