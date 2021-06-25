На Ставрополье 400 водителей могут лишиться права управления за нарушение скоростного режима

На наиболее аварийно-опасных участках трасс Ставрополья с 14 по 24 июня проходила операция «Скорость».

С помощью скрытых патрулей ДПС за 10 дней привлекли административной ответственности более 1400 нарушителей, из них 400 водителей превысили установленную норму на более чем 60 километров в час, либо совершили это деяние повторно.

За указанные правонарушения им грозит лишение права управления сроком до 1 года. Материалы направлены в Мировые суды по месту совершения правонарушения для принятия решения.

Как показали результаты проверок, чаще всего автолюбители превышали допустимую скорость на федеральной трассе «Кавказ», «Минеральные Воды – Кисловодск», в Ипатовском, Буденновском и Шпаковском округах. Об этом сообщает пресс-служба отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.