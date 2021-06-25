В Осетии инспектор снял на видео, как пьяный лихач на ходу меняется местами с пассажиром

Скрин-фото: видео ГУ МВД по РСО-Алания

В Северной Осетии госавтоинспекторы засняли на видеорегистратор, как 32-летний водитель подшофе без прав (с 8 судимостями) прямо на ходу поменялся местами с пассажиркой.

«Хендай», рассказывают полицейские, странно ехал по дороге, вот и попал в их поле зрения. Когда же иномарку стали останавливать, мужчина за рулем решил обмануть судьбу и быстро пересесть на переднее пассажирское сидение.

Потом он вообще забаррикадировался. И на требование инспектора выйти ответил нецензурной бранью. Причем громко, стараясь привлечь внимание прохожих.

Проходить медицинское освидетельствование на месте тоже отказался. Хотя даже визуально было видно, что пьян. Отметим, что судили мужчину в том числе за ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью человека.

- На основании статьи 20 Закона «О полиции» в отношении гражданина сотрудники полиции применили физическую силу и посадили в патрульный автомобиль для доставления в отдел полиции и установления личности. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. Теперь за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и за вождение транспортным средством без права управления нарушитель с богатым криминальным прошлым ответит по всей строгости закона, - рассказали «КП-Северный Кавказ» в ГУ МВД республики.