«Ростелеком» подвел итоги работы в области устойчивого развития за 2020 год

«Ростелеком» опубликовал десятый корпоративный нефинансовый отчет об устойчивом развитии за 2020 год и свидетельство Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о его общественном заверении.

Совет РСПП по нефинансовой отчетности высоко оценил отчет, отметив приверженность компании принципам ответственной деловой практики, прозрачности и открытости, а также последовательность в развитии процесса отчетности.

Отчет «Ростелекома» за 2020 год содержит значимую информацию в области экономической свободы и ответственности, бизнес-партнерства, прав человека, сохранения окружающей среды, развития местного сообщества и отражает ответственную деловую практику компании, стратегию, подходы к управлению, которые представлены в контексте устойчивого развития.

Так, особое внимание уделено факторам ESG1 в деятельности компании. Эти принципы внедряются в закупочную деятельность, а также продвигаются среди клиентов компании. В 2020 году «Ростелеком» продемонстрировал опережающую рынок динамику бизнес-показателей и совершил ряд стратегических приобретений, позволивших укрепить статус провайдера цифровых сервисов для общества, бизнеса и государства.

Благодаря сделке по консолидации 100% Tele2 Россия продолжилось становление «Ростелекома» как крупнейшего интегрированного оператора в стране. Компания вышла на лидирующую позицию на рынке дата-центров и облачных сервисов после приобретения компании «ДатаЛайн» и последующего привлечения активов в капитал дочерних компаний. При достижении операционных и финансовых целей компания прикладывает серьезные усилия в сфере устойчивого развития.

В стратегии компании на 2021 - 2025 годы нашли отражение ключевые инициативы в сфере защиты окружающей среды, социальной ответственности и повышения качества корпоративного управления. «Ростелеком» по-прежнему стремится к снижению объемов потребления электроэнергии, внедрению программ сбора и утилизации старых кабельных сетей, сетевого оборудования и абонентских устройств, будет и дальше внедрять концепцию «зеленого офиса».

«Ростелеком» последовательно интегрирует в свою деятельность глобальные цели устойчивого развития ООН. Это находит отражение в программах и проектах, которые реализуются в интересах граждан, бизнеса и государства. Компания активно развивает надежную телеком-инфраструктуру, включая региональные и трансграничные проекты, обеспечивая при этом равноправный доступ к современным высокотехнологичным цифровым каналам и сервисам.