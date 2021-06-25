Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

В общепитах Ставрополья проверяют соблюдение массового режима. Так, в Пятигорске в связи с обострением эпидемиологической обстановки специалисты провели проверку работы кафе, ресторанов и столовых.

В некоторых из них проверяющие выявили нарушения масочного режима. Сотрудники администрации, полиции и службы спасения города составили четыре административных протокола. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пятигорска.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в организациях и общественных местах усилят контроль за соблюдением мер профилактики. Об этом заявил 25 июня губернатор на заседание краевого координационного совета по противодействию COVID-19.

По словам Владимира Владимирова, в некоторых районах нашего региона есть недочеты, которые должны быть устранены.

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