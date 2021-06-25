В Северной Осетии выявили индийский, британский и африканский штаммы COVID-19

Пресс-служба главы и правительства Северной Осетии сообщила, что врачи выявили случаи заражения тремя мутировавшими штаммами коронавируса: британским, индийским и южно-африканским.

Напомним, штамм - это мутации вируса, которые создали устойчивую линию и передаются от человека к человеку, заражая все больше людей. Они более "живучие" и опасные, ими легко заражаются даже те, кто имеет антитела.

Сейчас в Северной Осетии сокращается число выписок из больниц. На сегодняшний день в стационарах республики 353 человека (+38 госпитализированы за сутки), из которых у 188 референс-центром подтвержден Covid-19.

Ранее "КП-Северный Кавказ" взяла комментарий медика из ковид-госпиталя, который рассказал о третьей волне коронавируса и почему сейчас от коронавируса стали умирать молодые люди.