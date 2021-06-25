Ставрополье установило рекорд по суточной вакцинации от коронавируса в 12 тысяч человек

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте сообщил, что региона установил рекорд по суточной вакцинации населения от COVID-19. За день иммунизировались 12 тысяч человек, 8 из них - первым компонентом (то есть в первый раз).

- Ярче становится луч надежды на то, что необходимый иммунитет мы скоро наработаем и проклятую пандемию, наконец, поборем. И уже не будем отменять ни концерты, ни праздники, - рассказал Владимиров.

Ранее на Ставрополье вакцинацию проходили около двух тысяч человек за сутки. 24 июня первый компонент вакцины получили больше 6 тысяч человек.

Всего в региона привились больше 320,5 тысяч местных жителей. Губернатор Владимир Владимиров поставил перед министерством здравоохранения края задачу оптимизировать график работы прививочных пунктов, чтобы избежать очередей.