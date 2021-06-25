В Чечне годовалая девочка утонула в оросительном канале

СУ СК России по Чеченской Республике сообщило, что в городе Урус-Мартан годовалая девочка утонула в небольшом оросительном канале в собственном огороде. Родители не досмотрели за ребенком.

- По предварительным данным, в городе Урус-Мартан во дворе частного домовладения утонула годовалая девочка, которая оказавшись без надзора взрослых, упала в небольшой оросительный канал, проходящий через огород, - сказано в сообщении.

Следователи начали проверку, во время которой выяснят, как умерла девочка. Уже сейчас полиция допрашивает родителей ребенка.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Дагестане в воде исчезли мужчина и два его маленьких внука. Семейство пошло купаться и утонуло - но одного ребенка еще не нашли.