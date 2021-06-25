Следователи КБР поймали убийцу, который скрывался 18 лет

В пресс-службе СУ СК России по Кабардино-Балкарии рассказали, что полиция задержала преступника, который скрывался от следствия 18 лет. В 2002 году он убил своего знакомого.

Убийца жил в Нальчике, в одном из частных домов. 6 апреля он собрал компанию и во время пьянки начал конфликт с одним из собутыльников. Когда нервы не выдержали, он напал на него с ножом и искромсал. Но, к несчастью для жертвы, раны были не смертельные.

- Затем двое участников драки и обвиняемый, вывезли пострадавшего в район садоводческого товарищества "Ландыш", где нанесли ему еще несколько ножевых ранений, от которых он скончался, - сказано в сообщении.

В июле того же года суд изменил убийце меру пресечения и отпустил с подпиской о невыезде. Оказавшись на свободе, убийца сразу уехал из России на долгие 18 лет. Но 22 июня он снова оказался в Кабардино-Балкарии, когда полиция привезла его для повторного суда.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о приговоре одному из боевиков Басанова, который в 2000 году напал на военных. Он останется в тюрьме до конца жизни и дополнительно еще на 13 лет.