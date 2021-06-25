Большой рой пчел поселился возле ТЦ "Космос" в Ставрополе

Рой пчел в Ставрополе. Фото: стоп-кадр видео очевидцев

В социальных сетях появилось видео с огромным роем пчел, которые обосновались на бетонном блоке возле крупного ТЦ "Космос" в Ставрополе. Очевидцы боятся проходить мимо, а автор видео прямо заявляет: "Я туда не пойду".

Пользователи социальных сетей недоумевают, как на оживленной улице крупного города вот так просто появился "открытый" рой насекомых. Причем рой немаленький.

Кто-то уже успел пошутить про космических пчел и неправильный мед. А ранее "КП-Северный Кавказ" писала, как по улицам краевой столицы проплыли караси. Жители могли выйти на середину проезжей части и просто собирать живых рыб руками.