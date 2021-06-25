В Нефтекумском округе Ставрополья случилось смертельное ДТП

25 июня в Нефтекумском городском округе Ставрополья водитель Lada Granta не справился с управлением, съехал в кювет и погиб. Его пассажира госпитализировали с сильными травмами.

По предварительным данным, 69-летний водитель ехал по трассе на высокой скорости и не справился с управлением. Машина съехала в кювет, перевернулась и встала на крышу. ДТП случилось на пятом километре автодороги Ачикулак - Махмуд-Мектеб - Тукуй-Мектеб.

Водитель погиб на месте. Ранее его не привлекали к ответственности за нарушение ПДД или небезопасное вождение.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в регионе водительских прав могут лишиться сразу 400 автомобилистов. Они нарушали скоростной режим.