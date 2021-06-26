В зоопарке Ставрополя родились ячонок и два дикобраза

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В зоопарке парка Победы Ставрополя - настоящий беби-бум. Там на днях родился ячонок, два дикобраза, в ближайшем будущем ожидается появление на свет олененка и ламы. Также в зоопарке теперь поселилась болотная мартышка.

Все малыши чувствуют себя отлично. Они хорошо питаются и много времени проводят на свежем воздухе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Рождение детенышей яка в Ставропольском зоопарке - явление ежегодное. Но обычно появляются самцы, в этом же году в семье яков родилась девочка. Аппетит пушистой малышки 3 недель от роду хороший.

Еще несколько недель на молочном вскармливании будут два дикобраза. Крохам всего 3 дня. Это второе потомство в семействе дикобразов на памяти работников.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в парке «Шерстяник» у маралов появился пятнистый детеныш, девочка, а самка оленя родила малыша.

Пока что мамочка не подпускает работников парка к своему новорожденному, и остается гадать, какого же пола маленький олененок.