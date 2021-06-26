В Ставропольском крае 26 июня прогнозируется сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер

По данным Ставропольского Гидрометцентра, днем с 15:00 – 17:00 26, 27 июня в нашем регионе ожидается сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер 20-25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Водителям рекомендуют снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения. Будьте осторожны при нахождении на улице, обращаи те внимание на целостность воздушных линии электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев.

Если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь землю (в песчаный или каменистый грунт), по возможности в низине.

Важно чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода – хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема.