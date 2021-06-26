В Железноводске скорость электросамокатов ограничат 20 километрами в час

Скоро подпишут соглашение между администрацией Железноводска и компанией по прокату электросамокатов об ограничении скоростного режима.

Так, допустимая скорость передвижения в Курортной зоне составит 20 км/ч, а в местах большого скопления пешеходов не превысит 10 к/м. Об этом сообщает пресс-служба администрации Железноводска.

Электронная система на каждом электросамокате самостоятельно определит его геолокацию. А также автоматически не позволит набрать скорость выше нормы. Сообщается, что ограничения вступят в силу уже с середины июля 2021 года.

Напомним, что мэр Кисловодска Александр Курбатов после неудачного падения с электросамоката до сих пор находится в искусственной коме. Градоначальник лежит под наблюдением медиков в Москве.