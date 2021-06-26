Ставропольский край с 1 июля перейдет на электронные родовые сертификаты

С 1 июля на Ставрополье родовой сертификат будет оформляться в электронном виде. Заполняться и храниться он будет в единой информационной системе «Соцстрах».

Теперь всю информацию о том, что беременные встают на учет в женской консультации или о прошедших родах Фонд получит автоматически. Это существенно упростит все необходимые процедуры. Сообщается, что новую систему уже опробовали в 8 пилотных регионах России.

Всего с начала 2021 года бумажные родовые сертификаты на Ставрополье получили 11547 женщин.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, как нужно действовать, если после вакцинации против COVID-19 не открывается доступ к дневнику самонаблюдения или электронному сертификату о прохождении иммунизации на сайте Госуслуг.

Доступ может получить горожанин, имеющий подтвержденную учетную запись на портале https://www.gosuslugi.ru/.

Уже после введения первого компонента вакцинации, предоставляется доступ к дневнику самонаблюдения а сертификат прививки от COVID доступен только после прохождения двух этапов вакцинирования.