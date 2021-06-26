Ставрополь лидирует по числу зараженных ковидом в крае

В Ставрополе за последние сутки коронавирусом заболело 30 человек. Число зараженных достигло 10695. В Невинномысске за вчерашний день заболело три человека.

В Кисловодске, Пятигорске – по пять человек, в Предгорном районе заболело – 7, в Георгиевском городском округе – 13, в Грачевском -6, в Нефтекумском – 9, в Железноводске - 4. Всего в регионе число зараженных достигло 56651.За сутки заразились 116 человек.

За вчерашний день скончались 6 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. За сутки выздоровели 79 человек. Число выздоровевших достигло 53651.