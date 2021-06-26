На Ставрополье при загадочных обстоятельствах пропал подросток

Фото: пропавший подросток

Полиция Предгорного раи она устанавливает местонахождение Панпурина Данила Геннадьевича 2005 года рождения, которыи 25 июня 2021 года вечером ушел из дома по адресу станица Суворовская и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, коротко стриженные, глаза зеленые.

Одежда: черная футболка, черные шорты, черные резиновые тапочки. При себе имел: рюкзак зеленого цвета, внутри которого находились темно-синие спортивные штаны, голубая футболка и красная олимпии ка.

- Всем кому что-либо известно о местонахождении Данила, просьба сообщить по телефону дежурнои части ОМВД России по Предгорному раи ону: (87961) 5-11-37, 02, - говорится в сообщении.