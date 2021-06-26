Глава Ставрополья попросил прощения у выпускников школ

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров попросил прощения у всех выпускников школ 2021. Он извинился, что в этом году отменили запланированный краевой выпускной бал.

Напомним, он должен был собрать выпускников со всего региона сегодня, 26 июня. Одна в крае отменили все массовые мероприятия из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Владимир Владимиров сообщил выпускникам, что в следующем году проведет его и пригласит на него выпускников этого и 2020 года, которые также из-за ковида не смогли отметить в полной мере праздник.

Кстати, выпускники 2021 Ставрополья присоединяются к флешмобу #спасибомойучитель. Так, лучшие ученики, среди которых победители и призеры общероссийских олимпиад, конкурсов, благодарят тех, кто открыл для них путь к знаниям и помог проложить дорогу в жизнь.

- Спасибо вам, ребята! Спасибо вашим родителям и учителям! Пусть впереди вас ждут только победы и успех! – обратился Владимир Владимиров к ставропольским выпускникам.