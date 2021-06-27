На Ставрополье за сутки выявили 126 новых случаев заражения COVID-19

Согласно данным ставропольского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в крае зарегистрировали 126 новых случаев заражения. За все время болезнь подтвердилась уже у 56777 жителей региона. Еще шесть человек с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция на Ставрополье скончались. Число летальных исходов достигло 1653 случаев. Выздоровел за минувшие 24 часа еще 51 пациент (53702 случая выздоровления с начала пандемии).

- Выполнено около 1 млн 979 тысяч тестов на COVID-19, - добавляет глава края Владимир Владимиров. - Прививка доступна для всех желающих, ее сделали около 333 тысяч жителей нашего региона.