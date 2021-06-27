Когда начнется второй этап зачисления детей в первый класс в Ставрополе

В Ставрополе 30 июня завершается первый этап приема документов на зачисление детей в первый класс. Напомним, он стартовал 1 апреля и касался приема заявлений от семей, проживающих на закрепленной за школой территории или имеющих право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием. Второй же этап начнется 6 июля. В его рамках будут приняты заявления от не проживающих на закрепленной за школой территории. Как уточнили в городской администрации, документы можно, как и прежде, передать лично в школе или через сайт образовательного учреждения, отправить почтой и через портал «Госуслуги». -Отказать в приеме ребенка в школу могут только в одном случае - если нет мест, - подчеркнули в мэрии. В этой ситуации родителям или законным представителям нужно обратиться в отдел общего и дополнительного образования комитета образования администрации города Ставрополя. На сайте комитета в разделе «Родителям будущих первоклассников» можно найти всю необходимую информацию.