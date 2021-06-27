Спасатели в Карачаево-Черкесии спасли туриста из Краснодара

В Карачаево-Черкесии спасатели помогли травмированному туристу из Краснодара. Накануне, 26 июня в 18.00 часов, в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по республике поступило сообщение. В нем было сказано, что очевидец заметил человека в районе перевала «Федосеева», около 15-20 км от поселка Романтик Зеленчукского района, на высоте 2974 метров над уровнем моря. Им оказался турист 1984 года рождения из города Краснодар, который упал с высоты и повредил ногу. Идти самостоятельно мужчина не мог.

-На спасательные работы по спуску травмированного выдвинулись спасатели Архызского поисково-спасательного подразделения КЧПСО МЧС России имени Дзераева в составе 5 человек, 1 единицы техники, которые производили спуск туриста в пешем порядке до двух часов ночи 27 июня, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в ГУ МЧС по КЧР.

Из-за ухудшения состояния раненого пришлось привлекать авиацию. На вертолете краснодарца эвакуировали в поселок Архыз, где передали работникам скорой помощи.