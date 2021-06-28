В Ставропольском крае шесть человек скончались от коронавируса за сутки

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 128 человек. Еще шесть жителей региона скончались, у них болезнь протекала в тяжелой форме. Число зараженных достигло 56905.

За весь период пандемии в нашем регионе скончались 1659 человек. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- К сожалению, инфекция пока не ушла. И в отдельных случаях заболевание продолжает уносить жизни. За минувший день скончались 6 пациентов с подтвержденным диагнозом. Глубокие соболезнования их родным. Защитить здоровье помогут вакцинация и соблюдение мер профилактики. Берегите себя! – обратился глава региона Владимир Владимиров к землякам.