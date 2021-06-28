На Ставрополье с начала 2021 года зарегистрировано 137 попыток подкупа сотрудников Госавтоинспекции

Все патрульные автомобили ДПС с 2017 года оборудованы системой трехканального видеонаблюдения, которая ведет непрерывную запись происходящего, как снаружи автомобиля, так и внутри

В 2021 году зарегистрировали уже 137 фактов попыток подкупа сотрудника Госавтоинспекции. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Нарушителям грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период до 1 года, или в размере от пятикратной до 30 суммы взятки, либо исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.

Все патрульные автомобили ДПС с 2017 года оборудованы системой трехканального видеонаблюдения, которая ведет непрерывную запись происходящего, как снаружи автомобиля, так и внутри.

Эта съемка служит железным доказательством в суде.

Видео попытки дачи взятки сотруднику ДПС покажут в суде от момента остановки автомобиля до вручения денег.

Видеозапись ведется и в административных зданиях ГИБДД: камеры наблюдения записывают и видео, и звук.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Кисловодске сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины аварии, в которой пострадали три человека. За рулем иномарки была пожилая жительница города Лермонтова.