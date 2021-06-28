В Кисловодске в столкновении двух автомобилей пострадали три человека

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 27 июня, около 18:00, на проезде Первомайский, в Кисловодске. Водитель Лексус-NX200 не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем «Лада Гранта», который ехал по главной дороге.

В больницу доставили водителя и двух пассажиров Гранты, в том числе 13-летнего школьника из Санкт-Петербурга.

Подросток получил травму головы. За рулем иномарки была 64-летняя жительница Лермонтова, которая в момент аварии была трезва.

За ее автомобилем числится 6 штрафов за нарушение скоростного режима за последние два года. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.